"Балтика" весной явно преобразилась. У них есть результат. До игры с "Уралом", по-моему, было так. Это достаточно неплохо. Будет нелёгкий матч. Мыслей о Суперфинале Кубка России пока нет. Движемся от матча к матчу", - цитирует Хлусевича "Чемпионат".
Московский "Спартак" встретится с калининградской "Балтикой" на этапе финала Пути регионов Кубка России. Матч пройдет во вторник 14-го мая в Калининграде. Победитель получит право сыграть в суперфинале Кубка России против победителя Пути РПЛ.
Второй финалист Кубка определится на следующий день. 15-го мая в Санкт-Петербурге пройдет вторая игра двухматчевого противостояния между "Зенитом" и ЦСКА. Результат первого матча - ничья 1:1.
Защитник "Спартака" Хлусевич: "Балтика" преобразилась весной. В Кубке России будет нелегкий матч
Игрок "Спартака" Даниил Хлусевич поделился ожиданиями от финала Пути регионов Кубка России с "Балтикой".
Фото: "Чемпионат"