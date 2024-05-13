"Считать "Спартак" явным фаворитом в матче с "Балтикой" в финале Пути регионов Кубка России несправедливо. Я думаю, уровень конкуренции в РПЛ сейчас таков, что практическая каждая команда может в отдельно взятой встрече обыграть любого соперника", - заявил Гаджиев.
Московский "Спартак" встретится с "Балтикой " в Калининграде. Игра состоится 14-го мая во вторник в рамках финала Пути регионов Кубка России. Победитель получит право встретиться в суперфинале Кубка России с победителем двухматчевого противостояния "Зенит" - ЦСКА.
В чемпионате России "Спартак" и "Балтику" разделяют 20 очков. "Красно-белые" располагаются на 5-й строчке после 28-ми туров. В активе "Балтики" 20 очков. Команда идет в зоне прямого вылета на 15-м месте за два тура до конца чемпионата.
Источник: "Vprognoze"
Гаджиев: несправедливо считать "Спартак" явным фаворитом в матче с "Балтикой"
Президент "Динамо" Махачкала Гаджи Гаджиев поделился мнением о предстоящем матче "Спартака" с "Балтикой" в финале Пути регионов Кубка России.
Фото: официальный сайт "Динамо" Махачкала