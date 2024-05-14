"Я думаю, что не все еще у "Зенита" потеряно, потому что это такой чемпионат абсурда. Я даже не удивлюсь, если "Динамо" не то что в последнем матче с "Краснодаром" проиграет, а если они и следующую игру могут в ничью сыграть. Потому что "Динамо", кроме того, что выдает фантастические камбэки, чемпионской игры тоже особо не показывает" – сказал Николаев.
Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги за два тура до финиша возглавляет московское "Динамо", в активе "бело-голубых" 53 балла. В прошедшем 28-м туре "Зенит" потерял лидирующую позицию из-за домашнего поражения от ЦСКА (0:1), у петербуржцев 51 очко и второе место в чемпионате. На третьей строчке с 50 набранными баллами идет "Краснодар". В заключительных двух турах "Зенит" ждет игра в Грозном против "Ахмата" и домашняя встреча с "Ростовом" Валерия Карпина. "Динамо" сыграет дома с самарскими "Крыльями Советов", а потом на выезде с "Краснодаром".
Источник: "РБ Спорт"
Экс-зенитовец Николаев: у "Зенита" еще не все потеряно в этом чемпионате абсурда
Бывший нападающий "Зенита" Андрей Николаев оценил шансы "Зенита" на победу в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Зенит"