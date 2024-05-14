"Гильермо довольно эмоциональный. Кому-то он нравится, а кому-то нет. Нельзя все валить на одного Абаскаля, он - нормальный тренер. И команда при нем неплохо играла. Но нужно также держать раздевалку и атмосферу внутри коллектива. При этом и ответственность с футболистов снимать не стоит, на поле все-таки выходит они, а не тренер", - заявил Тихонов.
Испанский тренер Гильермо Абаскаль был уволен из "Спартака" 15-го апреля. Его место в статусе временно исполняющего обязанности главного тренера занял экс-ассистент босниец Владимир Слишкович. Последний матч Абаскаля во главе "Спартака" - поражение в 24-м туре РПЛ от последней команды чемпионата "Сочи".
В семи матчах под руководством Владимира Слишковича "Спартак" не потерпел ни одного поражения. Три матча (против "Зенита", ЦСКА и Пари НН) завершились нулевой ничьей. В матчах с "Ростовом" (5:1), "Локомотивом" (3:2), "Динамо" (2:0) и "Краснодаром" (1:0) "Спартак" одержал победы.
Источник: "Metaratings"
Тихонов: Абаскаль - нормальный тренер. И "Спартак" при нем неплохо играл
Экс-полузащитник "Спартака" Андрей Тихонов вступился за бывшего наставника "красно-белых" Гильермо Абаскаля.
Фото: ФК "Спартак"