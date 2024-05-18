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Мусаев - об игре против "Динамо": финал всего сезона. Каждый игрок "Краснодара" жил ради этого матча целый год

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Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев поделился ожиданиями от заключительной встречи текущего сезона РПЛ с "Динамо".
Фото: ФК "Краснодар"
- Впереди последний матч сезона - против "Динамо". Это будет обычный матч для команды? Ну как эта встреча может быть обычным матчем? Это финал всего сезона. Ребята столько работали, сборы проходили, получали травмы, не видели свои семьи. Каждый из них жил ради этого матча целый год.

Матч заключительного 30-го тура текущего розыгрыша чемпионата России, в котором "Краснодар" примет на своем поле московское "Динамо", состоится в субботу, 25 мая. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по столичному времени.

На данный момент "Динамо" занимает первое место в турнирной таблице с 56 набранными очками и опережает краснодарскую команду на три балла. Напомним, игра первого круга между этими соперниками завершилась победой "быков" со счетом 3:1.

Источник: "Матч ТВ"

Мурад Мусаев Краснодар Динамо
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