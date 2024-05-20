"Зениту" сейчас жизненно необходимо побеждать "Ростов". Это будет важнейший шаг в борьбе за чемпионство. И, конечно, "Зениту" нужна помощь "Краснодара", который в этот же день встречается с "Динамо». "Быки" способны отобрать очки у лидера и тем самым перевернуть всё с ног на голову в этой концовке", - сказал Малафеев.
В последнем решающим 30-м туре Российской Премьер-Лиги определится чемпион. В настоящее время первое место занимает "Динамо" с 56-ю набранными очками, чемпион РПЛ последние пять лет петербуржский "Зенит" отстает от лидера на два очка, у "Краснодара" 53 балла и третье место в турнирной таблице. Все матчи 30-го тура пройдут 25 мая и начнутся в одно и то же время, динамовцы отправятся в гости к "Краснодару", а петербуржцы примут на своем поле "Ростов" Валерия Карпина.
Источник: "Чемпионат"
Малафеев: "Краснодар" способен отобрать очки у "Динамо" и перевернуть всё с ног на голову
Бывший голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев высказался о развязке чемпионской гонки в Российской Премьер-Лиге.
Фото: РИА Новости