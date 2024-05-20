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Агент Чистякова: "Сочи" хороший клуб, но играть в Первой Лиге Дмитрию не хочется

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Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника "Сочи" Дмитрия Чистякова, заявил, что его клиент не намерен играть в Первой Лиге.
Фото: ФК "Сочи"
"Сочи" хороший клуб, но играть в первой лиге Дмитрию не хочется. У него действующий контракт с "Зенитом", так что игрок вернется в петербургский клуб", - цитирует Талаева Metaratings.

Дмитрий Чистяков перешёл в "Сочи" из петербургского "Зенита" в зимнее трансферное окно на правах аренды до конца текущего сезона. Центральный защитник провёл за южан семь матчей и не отметился результативными действиями. Команда Роберта Морено после 29-ти сыгранных туров занимает последнее место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своём активе 23 очка. "Сочи" лишился шансов на сохранение прописки в РПЛ и будет выступать в Первой Лиге в следующем сезоне.

Сочи Дмитрий Чистяков
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