"Сочи" хороший клуб, но играть в первой лиге Дмитрию не хочется. У него действующий контракт с "Зенитом", так что игрок вернется в петербургский клуб", - цитирует Талаева Metaratings.
Дмитрий Чистяков перешёл в "Сочи" из петербургского "Зенита" в зимнее трансферное окно на правах аренды до конца текущего сезона. Центральный защитник провёл за южан семь матчей и не отметился результативными действиями. Команда Роберта Морено после 29-ти сыгранных туров занимает последнее место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своём активе 23 очка. "Сочи" лишился шансов на сохранение прописки в РПЛ и будет выступать в Первой Лиге в следующем сезоне.
Агент Чистякова: "Сочи" хороший клуб, но играть в Первой Лиге Дмитрию не хочется
Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника "Сочи" Дмитрия Чистякова, заявил, что его клиент не намерен играть в Первой Лиге.
Фото: ФК "Сочи"