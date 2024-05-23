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Нападающий ЦСКА Мусаев: никогда про себя не скажу, что доволен собой. Думаю, что мог больше сделать

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Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев самокритично оценил свою игру в нынешнем сезоне в Российской Премьер-Лиге.
Фото: "Чемпионат"
"Никогда про себя не скажу, что доволен собой. Думаю, что мог больше сделать. Буду работать, чтобы добиваться большего. Ты забил пять голов за весну в ЦСКА. Рассчитывал на большее? У меня в заметках стоит цифра, и она немного повыше", - сказал Мусаев.

Мусаев уточнил, что хотел бы забить не менее десяти голов. В этом сезоне форвард забил семь мячей, четыре из которых в рамках Российской Премьер-Лиги, а также сделал три голевых передач. Мусаев воспитывался в академии армейского клуба, за игровой практикой он отправился в калининградскую "Балтику", но вернулся в стан "армейцев" в текущем сезоне. За один тур до финиша РПЛ ЦСКА находится на шесть очков, набрав 45 очков.

Источник: "Чемпионат"

Тамерлан Мусаев ЦСКА
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