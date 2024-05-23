"Никогда про себя не скажу, что доволен собой. Думаю, что мог больше сделать. Буду работать, чтобы добиваться большего. Ты забил пять голов за весну в ЦСКА. Рассчитывал на большее? У меня в заметках стоит цифра, и она немного повыше", - сказал Мусаев.
Мусаев уточнил, что хотел бы забить не менее десяти голов. В этом сезоне форвард забил семь мячей, четыре из которых в рамках Российской Премьер-Лиги, а также сделал три голевых передач. Мусаев воспитывался в академии армейского клуба, за игровой практикой он отправился в калининградскую "Балтику", но вернулся в стан "армейцев" в текущем сезоне. За один тур до финиша РПЛ ЦСКА находится на шесть очков, набрав 45 очков.
Источник: "Чемпионат"
Нападающий ЦСКА Мусаев: никогда про себя не скажу, что доволен собой. Думаю, что мог больше сделать
Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев самокритично оценил свою игру в нынешнем сезоне в Российской Премьер-Лиге.
Фото: "Чемпионат"