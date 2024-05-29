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Кержаков: мой контракт с "Зенитом" заканчивается 3 июня, а дальше будет, как будет

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Голкипер "Зенита" Михаил Кержаков высказался об истекающем контракте с клубом.
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Контракт на следующий сезон? Нынешний заканчивается 3 июня. А дальше будет, как будет", - приводит слова Кержакова "Матч ТВ".

В текущем сезоне Михаил Кержаков вышел на поле в 23-х матчах в составе "Зенита" и пропустил в них 19 голов. В десяти случаях 37-летний голкипер отстоял "на ноль". Контракт Кержакова с "Зенитом" истекает в конце сезона. 2-го июня "Зенит" сыграет с "Балтикой" в суперфинале Кубка России.

Кержаков Михаил Зенит
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