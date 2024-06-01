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Голкипер Илья Помазун попал в сферу интересов "Химок" и "Рубина"

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Подмосковные "Химки" и казанский "Рубин" заинтересованы в приглашении голкипера ЦСКА Ильи Помазуна.
Фото: РИА Новости
Клубы намерены усилить вратарскую позицию в связи с потерей своих основных голкиперов. В их сферу интересов попал 27-летний Илья Помазун, который на правах аренды прошедший сезон провел в "Урале".

После окончания аренды воспитанник ЦСКА будет общаться с армейским клубом по поводу своего будущего, а уже потом примет решение.

В прошедшем сезоне Илья сыграл за "Урал" 34 матча во всех турнирах, пропустил 50 мячей, восемь раз сыграл на ноль. По оценке портала Transfermarkt, стоимость голкипера составляет 2,5 миллиона евро. Действующее соглашение Помазуна с ЦСКА истекает 30 июня 2024 года.

Источник: Metaratings

Илья Помазун Химки Рубин
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