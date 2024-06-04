"Я считаю, что ничего не надо было делать в отношении шутки Руслана Безрукова. Я вообще не понимаю, почему был сделан акцент на такую шутку. Для меня это безобидная шутка, тем более он молодой парень, который сказал это не от большого ума", - сказал Фёдоров.
Напомним, 24 апреля после матча перенесенного 21-го тура РПЛ между "Зенитом" и Рубином" (0:2) игрок казанского клуба Руслан Безруков после игры в шутку предложил "Краснодару" перечислить "денежки на карту" за то, что "Рубин" нанес поражение их конкуренту за чемпионский титул "Зениту". После высказывания футболиста РФС заявил, что его слова оценят на заседании комитета по этике. В казанском клубе осудили шутку своего игрока, с ним проведена разъяснительная работа и применены дисциплинарные меры.
В Российском футбольном союзе приняли решение об условной дисквалификации футболиста на три месяца. Безруков также должен будет выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.
Источник: "Чемпионат"
Фёдоров - о наказании Безрукову: безобидная шутка, он молодой парень, который сказал это не от большого ума
Бывший капитан "Рубина" Андрей Фёдоров прокомментировал наказание игроку "Рубина" Руслану Безрукову за шутку.
Фото: Global Look Press