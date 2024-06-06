"Пока нет решения о возвращении в "Ростов", мы думаем. С "Ростовом" не общались. Решение будет в этом месяце. У нас есть предложения из Турции, многие звонят, но пока никакого конкретного решения. Интерес из России? Нет, у нас контракт с "Ростовом", - заявил Соррентино.
Форвард Али Соу перебрался в "Ростов" из софийского ЦСКА в феврале 2021-го года. Изначально футболист сборной Гамбии присоединился к "южанам" на правах аренды, а спустя полгода "Ростов" выкупил его на постоянной основе за 3 миллиона евро. Минувший сезон Соу провел в турецком "Анкарагюджю" на правах аренды.
В 27-ми матчах турецкой Суперлиги Али Соу забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи. Его контракт с "Ростовом" действует до лета 2025-го года.
Источник: "РБ Спорт"
Агент форварда "Ростова" Али Соу: решения о возвращении в Россию пока нет, мы думаем
Луиджи Соррентино, агент нападающего "Ростова" Али Соу, поделился перспективами продолжения карьеры своего клиента.
Фото: официальный сайт "Ростова"