Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
1 - 0 1 0
Крылья Советов2 тайм
Зенит
15:00
СочиНе начат
Ахмат
17:15
Динамо МхНе начат
Локомотив
19:30
БалтикаНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
1 - 0 1 0
РоторЗавершен
Сокол
1 - 1 1 1
Спартак Кострома2 тайм
Нефтехимик
17:30
Волга УлНе начат

Сенников оценил шансы "Локомотива" в матче с "Балтикой"

Бывший игрок "Локомотива" Дмитрий Сенников высказался о предстоящем матче команды с "Балтикой".
Фото: ФК "Локомотив"
Дмитрий Сенников заявил, что "железнодорожники" обязаны победить калининградский клуб.

"Сможет ли "Локомотив" победить в матче с "Балтикой" и удержать третье место? Я думаю, "Локомотив" обязан это сделать.
В принципе, для этого сейчас все есть. Может быть, результаты последних матчей не такие уж хорошие: ничьи, есть поражение. Но в целом, пока "Локомотив" уверенно держится на третьей позиции", - сказал Сенников "Матч ТВ".

Сегодня, 10 мая, состоится матч в рамках 29-го тура Российской Премьер-Лиги между московским "Локомотивом" и калининградской "Балтикой". Встреча пройдет на "РЖД Арене". Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Антон Фролов.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится