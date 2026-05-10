Булатов: для "Оренбурга" это матч жизни и смерти, для нас - просто важная игра

Тренер "Крыльев Советов" Сергей Булатов высказался о матче против "Оренбурга".
Фото: ФК "Крылья Советов"
Российский специалист заявил, что "Крылья Советов" пытаются противостоять любой команде.

"Если для "Оренбурга" это матч жизни и смерти, то для нас это просто важная игра.
У нас есть план, мы пытаемся противостоять любой команде. Надеюсь, что план окажется удачным", - сказал Булатов "Матч ТВ".

Сегодня, 10 мая, на стадионе "Газовик" проходит матч в рамках 29-го тура Российской Премьер-Лиги между "Оренбургом" и "Крыльями Советов".

Подопечные Сергея Булатова находятся на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков. "Оренбург" располагается на 13-й строчке с 26 баллами в своем активе.

