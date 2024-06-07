"Сборная России удивила, что хорошо сыграла, хорошо двигалась и забила много мячей. Именно это то, что нужно от нашей сборной. Самое главное, что достигли результата, а также посмотрели ближайший резерв", - цитирует Булыкина "Чемпионат".
Сегодня, 7-го июня, сборная России одержала гостевую победу над Белоруссией со счётом 4:0. Забитыми мячами отличились: Иван Обляков, Константин Тюкавин и Фёдор Чалов, оформивший дубль. Напомним, что в марте национальная команда России одержала домашнюю разгромную победу над сборной Сербии со счётом 4:0. 25-го марта команда Валерия Карпина должна была провести домашний матч с Парагваем, однако он отменился из-за теракта в "Крокус Сити Холле". Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что сборная России может провести ещё один матч с Белоруссией.
Булыкин: сборная России в матче с Белоруссией удивила хорошей игрой
Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал победу национальной команды России над Белоруссией (4:0).
Фото: сборная России по футболу