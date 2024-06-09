В минувшем сезоне Кирш выступал за "Ростов" на правах аренды. Как уточнил спортивный директор ростовчан Алексей Рыскин, клуб не будет выкупать игрока.
"Мы не выкупаем Илью, "Зенит" отдает его в аренду в Махачкалу с правом выкупа", - сказал он.
Илья Кирш сыграл за основную команду "Ростова" всего три матча. Контракт футболиста с петербургским клубом действует до лета 2025 года, портал Transfermarkt оценивает 19-летнего защитника в 200 тысяч евро.
Махачкалинское "Динамо" возьмет у "Зенита" в аренду 19-летнего защитника Кирша
Фото: "Матч ТВ"