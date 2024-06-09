Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Сборные

Черногория
21:45
ГрузияНе начат
Италия
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Словакия
21:45
УэльсНе начат
Франция
22:15
КанадаНе начат

Махачкалинское "Динамо" возьмет у "Зенита" в аренду 19-летнего защитника Кирша

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Махачкалинское "Динамо" возьмет в аренду у петербургского "Зенита" 19-летнего защитника Илью Кирша.
Фото: "Матч ТВ"
В минувшем сезоне Кирш выступал за "Ростов" на правах аренды. Как уточнил спортивный директор ростовчан Алексей Рыскин, клуб не будет выкупать игрока.

"Мы не выкупаем Илью, "Зенит" отдает его в аренду в Махачкалу с правом выкупа", - сказал он.

Илья Кирш сыграл за основную команду "Ростова" всего три матча. Контракт футболиста с петербургским клубом действует до лета 2025 года, портал Transfermarkt оценивает 19-летнего защитника в 200 тысяч евро.

Илья Кирш Зенит Динамо Махачкала
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится