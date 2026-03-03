Талалаев - после поражения от "Зенита": пара человек во вторую команду поедут

- Мы ещё слишком верим в своих ребят. Здесь не только Поспелов. Скажу, что и в матче РПЛ у меня была замена неудачная, и вот сейчас мы неправильно поступили. Мы влюбляемся в своих игроков, но нужно трезво оценивать их готовность к матчам с соперником такого уровня.
Поэтому пока пара человек у нас во вторую команду поедут, поработаю там, чтобы искусственно не разбавлять уровень тренировочной работы, - сказал наставник в эфире "Матч ТВ".
При этом специалист дал понять, что в целом доволен тем, как команда выглядела по игре. По его мнению, "Балтика" проявила нужный настрой, однако подвела реализация.
Напомним, встреча между "Балтикой" и "Зенитом" состоялась 3 марта и завершилась минимальной победой петербургской команды. Автором единственного гола стал форвард Александр Соболев.