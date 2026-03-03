Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Балтика
0 - 1 0 1
ЗенитЗавершен

Талалаев - после поражения от "Зенита": пара человек во вторую команду поедут

Андрей Талалаев прокомментировал поражение "Балтики" от "Зенита" во втором этапе 1/4 финала Пути регионов Кубка России.
Фото: ФК "Балтика"
Наставник калининградцев отдельно остановился на эпизоде с обратной заменой Владислава Поспелова и признал просчёт тренерского штаба.

- Мы ещё слишком верим в своих ребят. Здесь не только Поспелов. Скажу, что и в матче РПЛ у меня была замена неудачная, и вот сейчас мы неправильно поступили. Мы влюбляемся в своих игроков, но нужно трезво оценивать их готовность к матчам с соперником такого уровня.

Поэтому пока пара человек у нас во вторую команду поедут, поработаю там, чтобы искусственно не разбавлять уровень тренировочной работы, - сказал наставник в эфире "Матч ТВ".

При этом специалист дал понять, что в целом доволен тем, как команда выглядела по игре. По его мнению, "Балтика" проявила нужный настрой, однако подвела реализация.

Напомним, встреча между "Балтикой" и "Зенитом" состоялась 3 марта и завершилась минимальной победой петербургской команды. Автором единственного гола стал форвард Александр Соболев.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится