Карпин даст старт новому сезону МФЛ в Краснодаре

Главный тренер сборной России откроет новый сезон Молодёжной футбольной лиги на стадионе академии "Краснодара".

Фото: РФС

6 марта на старте нового сезона молодёжная команда "Краснодара" примет московскую "Родину", дебютанта дивизиона А.



Ранее Карпин вместе с тренерами национальных сборных России принял участие в сессии по продвижению молодежного футбола в стране, которую организовал РФС на базе в Новогорске. По итогам сессии было принято решение, что все тренеры сборных команд в течении года будут проводить регулярные выезды на матчи ЮФЛ и МФЛ и общаться с детскими тренерами региональных команд.