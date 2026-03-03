Матчи Скрыть

Карпин даст старт новому сезону МФЛ в Краснодаре

Главный тренер сборной России откроет новый сезон Молодёжной футбольной лиги на стадионе академии "Краснодара".
Фото: РФС
6 марта на старте нового сезона молодёжная команда "Краснодара" примет московскую "Родину", дебютанта дивизиона А.

Ранее Карпин вместе с тренерами национальных сборных России принял участие в сессии по продвижению молодежного футбола в стране, которую организовал РФС на базе в Новогорске. По итогам сессии было принято решение, что все тренеры сборных команд в течении года будут проводить регулярные выезды на матчи ЮФЛ и МФЛ и общаться с детскими тренерами региональных команд.

