Новости
Главные новости
Лента новостей
Премьер-Лига
Публикации
РПЛ
Новости РПЛ
Матчи РПЛ
РПЛ 2025/26
Таблица РПЛ
Календарь РПЛ
Предстоящие игры РПЛ
Прошедшие матчи РПЛ
Клубы
Спартак
Зенит
Локомотив
ЦСКА
Краснодар
Все клубы
Первая лига
Публикации
Первая лига
Новости Первой Лиги
Матчи Первой лиги
Первая лига 2025/26
Таблица Первой лиги
Календарь Первой Лиги
Предстоящие игры Первой лиги
Прошедшие матчи Первой лиги
Сборная России
Трансферы
Новости трансферов России
Европейские трансферы
Матч-центр
Прогнозы
Статьи о прогнозах
Сделать прогноз
Рейтинг пользователей
Трансляции
Поиск
Поиск
🔍
Вход
Логин
Пароль
Чужой ПК
Забыли пароль?
Войти через социальные сети:
Регистрация
Евро-2024
Чемпионат Европы 2024
Новости Чемпионата Европы
ЧМ-2026
Чемпионат Мира 2026
Новости Чемпионата Мира
Лига
Чемпионов
Лига чемпионов
Новости Лиги Чемпионов
Матчи Лиги Чемпионов
Лига
Европы
Лига Европы
Новости Лиги Европы
Матчи Лиги Европы
Англия
Премьер-лига
Новости АПЛ
Матчи АПЛ
Матчи Кубка Англии
Таблица АПЛ
Календарь АПЛ
Испания
Ла Лига
Новости Ла Лиги
Матчи Ла Лиги
Матчи Кубка Испании
Таблица Ла Лиги
Календарь Ла Лиги
Италия
Серия А
Новости Серии А
Матчи Серии А
Матчи Кубка Италии
Таблица Серии А
Календарь Серии А
Франция
Лига 1
Новости Лиги 1
Матчи Лиги 1
Матчи Кубка Франции
Таблица Лиги 1
Календарь Лиги 1
Германия
Бундеслига
Новости Бундеслиги
Матчи Бундеслиги
Таблица Бундеслиги
Календарь Бундеслиги
X
Главные
Читаемые
Комментируемые
"Спорт должен оставаться маяком надежды". МОК - о возможных санкциях к США и Израилю
7
"Зенит" и "Балтика" объявили стартовые составы на матч Кубка России
3
РПЛ сообщила о переносе времени матча "Ростов" - "Балтика"
1
Жедсон несчастлив в "Спартаке", он хочет вернуться в "Бешикташ" - источник
21
ЦСКА объявил о продлении контракта с защитником
2
Главные новости
Матчи
6
Скрыть
Сегодня (1)
Завтра (3)
Вчера (2)
Кубок России
Новости
Балтика
0 - 0
0
0
Зенит
1 тайм
Российская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Сочи
2 - 3
2
3
Спартак
Завершен
Первая лига
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Родина
2 - 1
2
1
Шинник
Завершен
Кубок России
Новости
Крылья Советов
18:30
Оренбург
Не начат
Ростов
18:30
Динамо Мх
Не начат
ЦСКА
20:45
Краснодар
Не начат
Чемпионат Мира 2022
Чемпионат Мира 2022
Англия: АПЛ 2025/26
Россия: РПЛ 2025/26
Германия: Бундеслига 1 2025/26
Испания: Ла Лига 2025/26
Италия: Серия А 2025/26
Франция: Лига 1 2025/26
Россия: Первая Лига 2025/26
Нидерланды
Сенегал
Англия
США
Аргентина
Польша
Австралия
Франция
Испания
Япония
Марокко
Хорватия
Бразилия
Швейцария
Португалия
Южная Корея
"Спорт должен оставаться маяком надежды". МОК - о возможных санкциях к США и Израилю
Сегодня, 19:57
В пресс-службе Международного олимпийского комитета ответили, будут ли вводить санкции к США.
Фото: Getty Images
В пресс-службе сообщили, что спорт должен оставаться силой, которая объединяет весь мир в мирной конкуренции.
"В мире, потрясенном конфликтами, расколом и трагедиями, где гибнут люди и многие переживают ужасные события, МОК твердо убежден, что спорт должен оставаться маяком надежды - силой, объединяющей весь мир в мирной конкуренции.
Это лежит в самой основе олимпийского движения и вытекает из основополагающих принципов олимпизма", - передает слова пресс-службы МОК
"Матч ТВ"
.
28 февраля Израиль и США начали совместную военную операцию против Ирана, нанеся удары по его территории, включая Тегеран и резиденцию верховного лидера.
Напомним, что российские клубы и сборная отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с конца февраля 2022 года из-за специальной военной операции на территории Украины.
Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в
Telegram
,
Яндекс.Новостях
и
Гугл.Новостях
. Все главные и интересные новости тут
Гугл.Новости
Яндекс.Новости
Телеграм
Сборная США
Сборная Израиля
Опубликовал:
Данил Пелих
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
|
3
+1