"Спорт должен оставаться маяком надежды". МОК - о возможных санкциях к США и Израилю

В пресс-службе Международного олимпийского комитета ответили, будут ли вводить санкции к США.
Фото: Getty Images
В пресс-службе сообщили, что спорт должен оставаться силой, которая объединяет весь мир в мирной конкуренции.

"В мире, потрясенном конфликтами, расколом и трагедиями, где гибнут люди и многие переживают ужасные события, МОК твердо убежден, что спорт должен оставаться маяком надежды - силой, объединяющей весь мир в мирной конкуренции.
Это лежит в самой основе олимпийского движения и вытекает из основополагающих принципов олимпизма", - передает слова пресс-службы МОК "Матч ТВ".

28 февраля Израиль и США начали совместную военную операцию против Ирана, нанеся удары по его территории, включая Тегеран и резиденцию верховного лидера.

Напомним, что российские клубы и сборная отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с конца февраля 2022 года из-за специальной военной операции на территории Украины.

