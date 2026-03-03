Этот мяч стал для нападающего "Зенита" первым за длительный период. Форвард вышел на замену на 74-й минуте встречи второго этапа 1/4 финала Пути регионов и уже через пять минут отправил мяч в сетку. До этого последний раз он отличался 27 сентября - в игре 10-го тура РПЛ против "Оренбурга".
Всего в текущем сезоне Соболев провёл 24 матча, записав на свой счёт пять голов и два ассиста на партнёров.
Соболев впервые с сентября забил за "Зенит"
Фото: ФК "Зенит"