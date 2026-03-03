Судьбу противостояния решил точный удар Александра Соболева на 79-й минуте минуте встречи. Форвард появился на поле во втором тайме, заменив Джона Дурана.
На следующей стадии петербургский клуб встретится с победителем противостояния "Ростов" - "Динамо" Мх.
Гол: Соболев, 79.
"Балтика": Кукушкин, Андраде, Рядно (Бевеев, 70), Варатынов, Гассама, Мендель, И. Петров (Беликов, 59), Ковач (Поспелов, 59, М. Петров, 78), Манелов, Йенне, Степанов (Хиль, 59).
"Зенит": Латышонок, Дркушич (Мантуан, 65), Нино, Алип, Вега, Кондаков, Барриос, Мостовой, Луис Энрике (Соболев, 74), Педро (Вендел, 46), Дуран (Дивеев, 65).
Предупреждения: Педро, 33, Степанов, 45+1, Рядно, 46, Поспелов, 70, Мендель, 80.
"Зенит" благодаря голу Соболева выбил "Балтику" из Кубка России
"Зенит" вышел в 1/2 финала Пути регионов Кубка России, обыграв в Калининграде "Балтику" - 1:0.
Фото: ФК "Балтика"