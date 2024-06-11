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Sport24: "Локомотив" предложил новый контракт Глушенкову на фоне интереса "Зенита"

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Руководство "Локомотива" стремится сохранить нападающего Максима Глушенкова и предложило ему продлить контракт на фоне интереса "Зенита", сообщил источник.
Фото: ФК "Локомотив"
Сообщается, что "железнодорожники" уже предложили 24-летнему игроку контракт. Какие условия был предложены - не уточняется.

Ранее сообщалось, что Глушенков близок к переходу в "Зенит". В минувшем сезоне нападающий стал лучшим ассистентом Российской Премьер-Лиги, сделав 16 результативных передач, тем самым игрок повторил рекорд экс-зенитовца Халка. По данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 11 миллионов евро, действующее соглашение рассчитано до конца 2026 года.

"Локомотив" в прошедшем розыгрыше РПЛ занял четвертое место, набрав 53 очка, сине-бело-голубые завоевали золотые медали в шестой раз подряд, а также одержали победу в Кубке России и выиграли Суперкубок.

Источник: Sport24

Зенит Локомотив Максим Глушенков
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