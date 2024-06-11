Сообщается, что "железнодорожники" уже предложили 24-летнему игроку контракт. Какие условия был предложены - не уточняется.
Ранее сообщалось, что Глушенков близок к переходу в "Зенит". В минувшем сезоне нападающий стал лучшим ассистентом Российской Премьер-Лиги, сделав 16 результативных передач, тем самым игрок повторил рекорд экс-зенитовца Халка. По данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 11 миллионов евро, действующее соглашение рассчитано до конца 2026 года.
"Локомотив" в прошедшем розыгрыше РПЛ занял четвертое место, набрав 53 очка, сине-бело-голубые завоевали золотые медали в шестой раз подряд, а также одержали победу в Кубке России и выиграли Суперкубок.
Источник: Sport24
Sport24: "Локомотив" предложил новый контракт Глушенкову на фоне интереса "Зенита"
Руководство "Локомотива" стремится сохранить нападающего Максима Глушенкова и предложило ему продлить контракт на фоне интереса "Зенита", сообщил источник.
Фото: ФК "Локомотив"