"Мы пока еще в бюджете и нуждаемся в поддержке региона. Думаю, в следующем сезоне тоже сохраним эту потребность. Но мы всячески стараемся стать клубом, который не пользуется государственной поддержкой. Активно работаем с бизнесом, с нашей коммерческой составляющей", - цитирует Мелик-Гусейнова "Известия".
Также Давид Мелик-Гусейнов отметил, что клуб самостоятельно закрывает около сорока процентов бюджета. По итогам прошедшего сезона волжане заняли 13-е место в турнирной таблице российского чемпионата и одержали победу над тульским "Арсеналом" по итогам двух переходных матчей (3:2 - общ.) и сохранили прописку в РПЛ.
Нижегородцы не смогли выйти из группы Кубка России, заняв четвёртое место в квартете с "Динамо", "Спартаком" и "Краснодаром". 4-го мая клуб объявил о назначении Саши Илича на пост главного тренера - сербский специалист стал первым иностранным тренером в истории клуба - он сменил на посту Сергея Юрана.
Гендир "Пари НН": мы всячески стараемся стать клубом, который не пользуется государственной поддержкой
Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов рассказал о финансировании клуба.
Фото: ФК "Пари НН"