"Самое обидное - у меня осталось 99 игр за "Оренбург". Жалко, что не провёл 100-й матч. Но ничего, у меня всегда были хорошие отношения со всеми в клубе. Но это футбол, а футбол не терпит никаких эмоций. Я понимаю и принимаю их решение", - цитирует Гойковича "РБ Спорт".
Ренато Гойкович перешёл в "Оренбург" из "Зриньски Мостар" осенью 2020 года на правах свободного агента. По окончании сезона-2023/2024 центральный защитник бесплатно покинул "Оренбург", так как у игрока истёк контракт с клубом. За всё время босниец провёл за оренбуржцев 99 матчей, в которых отметился восьмью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 1,2 миллионов евро.
По итогам сезона-2023/2024 команда Давида Деограсии заняла 12-е место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30-ти встречах 31 очко.
Гойкович: жалко, что не провёл сотый матч за "Оренбург"
Защитник Ренато Гойкович признался, что хотел бы провести юбилейный матч за "Оренбург".
Фото: ФК "Оренбург"