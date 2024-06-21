"Зенит" - явный фаворит РПЛ в сезоне-2024/2025. В последние годы петербуржцы безоговорочно становились чемпионами. Логично, что "Зенит" главный претендент на титул в предстоящем сезоне. Конкуренты? Думаю, "Динамо", возможно, еще и "Краснодар". Все зависит от того, как остальные лидеры РПЛ проведут трансферную кампанию", - заявил Горшков.
"Зенит" завоевал "золото" чемпионата России сезона 2023/24, одержав победу в последнем туре над "Ростовом" (2:1). Поражение "Динамо" от "Краснодара" (0:1) в параллельном матче обеспечило сине-бело-голубым 1-е место в итоговой таблице с отрывом в одно очно. Всего "Зенит" набрал 57 очков за сезон. Ближайшие преследователи, "Краснодар" и "Динамо" - по 56.
Новый сезон РПЛ начнется в середине июля текущего года. Первый матч будет сыгран в пятницу, 19-го июля. "Зенит" в 1-м туре сыграет в Самаре с "Крыльями Советов", "Динамо" примет на своем поле "Факел", а "Краснодар" отправится в гости к "Ахмату".
Источник: "РБ Спорт"
Горшков: "Зенит" - явный фаворит РПЛ в сезоне-2024/2025. Конкуренты - "Динамо" и, возможно, "Краснодар"
Экс-игрок "Зенита" Александр Горшков назвал сине-бело-голубых главными претендентами на победу в следующем сезоне Чемпионата России.
Фото: официальный сайт "Зенита"