Как сообщает источник, боснийский вратарь уже проходит медосмотр в ростовском клубе и в скором времени заключит контракт.
В составе болгарского "Ботева" Ханкич провел 62 игры, из которых в 22 отстоял на "ноль". Ранее выступал в таких клубах как румынский "Ботошани", австрийские "Ваккер" и "Аустрия" и чешский "Млада Болеслав".
Трансферная стоимость игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 750 тысяч евро.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": вратарь "Ботева" проходит медосмотр, после чего подпишет контракт с "Ростовом"
Вратарь болгарского клуба "Ботев" Хидайет Ханкич прилетел в расположение "Ростова", чтобы пройти медосмотр и подписать контракт с ростовчанами.
Фото: ФК "Ботев"