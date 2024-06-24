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"РБ Спорт": вратарь "Ботева" проходит медосмотр, после чего подпишет контракт с "Ростовом"

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Вратарь болгарского клуба "Ботев" Хидайет Ханкич прилетел в расположение "Ростова", чтобы пройти медосмотр и подписать контракт с ростовчанами.
Фото: ФК "Ботев"
Как сообщает источник, боснийский вратарь уже проходит медосмотр в ростовском клубе и в скором времени заключит контракт.

В составе болгарского "Ботева" Ханкич провел 62 игры, из которых в 22 отстоял на "ноль". Ранее выступал в таких клубах как румынский "Ботошани", австрийские "Ваккер" и "Аустрия" и чешский "Млада Болеслав".

Трансферная стоимость игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 750 тысяч евро.

Источник: "РБ Спорт"

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