"Будущее Рифата будет безоблачным. В ближайшие дни все станет понятно. Будет объявление клуба. Не стоит бежать вперед. Переход в ЦСКА? Очень может быть", - сказал Шпинев.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что 27-летний футболист успешно прошел медосмотр для перехода в ЦСКА. По данным портала Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в 3 миллиона евро. В сезоне 2023-24 Жемалетдинов сыграл в 26 матчах во всех турнирах и отличился пятью забитыми мячами. Действующее соглашение с "Локомотивом", где полузащитник играл ранее, заканчивается 30 июня.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Агент Жемалетдинова: переход в ЦСКА? Очень может быть
Агент полузащитника Рифата Жемалетдинова Вадим Шпинев прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в ЦСКА.
Фото: "Чемпионат"