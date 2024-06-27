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Агент Жемалетдинова: переход в ЦСКА? Очень может быть

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Агент полузащитника Рифата Жемалетдинова Вадим Шпинев прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в ЦСКА.
Фото: "Чемпионат"
"Будущее Рифата будет безоблачным. В ближайшие дни все станет понятно. Будет объявление клуба. Не стоит бежать вперед. Переход в ЦСКА? Очень может быть", - сказал Шпинев.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 27-летний футболист успешно прошел медосмотр для перехода в ЦСКА. По данным портала Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в 3 миллиона евро. В сезоне 2023-24 Жемалетдинов сыграл в 26 матчах во всех турнирах и отличился пятью забитыми мячами. Действующее соглашение с "Локомотивом", где полузащитник играл ранее, заканчивается 30 июня.

Источник: "Спорт-Экспресс"

Российские трансферы Рифат Жемалетдинов ЦСКА Локомотив
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