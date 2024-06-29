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Стрепетов: иностранцы в "Зените" еще появятся, но сейчас у клуба слишком раздутая обойма

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Российский тренер Алексей Стрепетов высказался о переизбытке футболистов в санкт-петербургском "Зените".
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Думаю, иностранцы будут появляться. И в это трансферное окно мы кого-то из них увидим. Но нельзя перебарщивать по количеству игроков. Сейчас у "Зенита" слишком большая обойма, раздутая. Думаю, скоро услышим фамилии тех, с кем клуб решил расстаться", - заявил Стрепетов.

В текущее летнее трансферное окно "Зенит" подписал четверых футболистов, все - россияне. Из "Балтики" был приобретен вратарь Евгений Латышонок, защитники Сергей Волков и Юрий Горшков перешли, соответственно из "Краснодара" и "Крыльев Советов", у "Локомотива" был куплен форвард Максим Глушенков.

В последнее время с переходом в "Зенит" связывают сербского полузащитника Ивана Илича из итальянского "Торино". По слухам, сине-бело-голубые готовы осуществить трансфер футболиста за 25 миллионов евро, а самому игроку платить 3 миллиона евро в год.

Источник: "РБ Спорт"

Алексей Стрепетов Зенит Российские трансферы
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