"Думаю, иностранцы будут появляться. И в это трансферное окно мы кого-то из них увидим. Но нельзя перебарщивать по количеству игроков. Сейчас у "Зенита" слишком большая обойма, раздутая. Думаю, скоро услышим фамилии тех, с кем клуб решил расстаться", - заявил Стрепетов.
В текущее летнее трансферное окно "Зенит" подписал четверых футболистов, все - россияне. Из "Балтики" был приобретен вратарь Евгений Латышонок, защитники Сергей Волков и Юрий Горшков перешли, соответственно из "Краснодара" и "Крыльев Советов", у "Локомотива" был куплен форвард Максим Глушенков.
В последнее время с переходом в "Зенит" связывают сербского полузащитника Ивана Илича из итальянского "Торино". По слухам, сине-бело-голубые готовы осуществить трансфер футболиста за 25 миллионов евро, а самому игроку платить 3 миллиона евро в год.
Источник: "РБ Спорт"
Стрепетов: иностранцы в "Зените" еще появятся, но сейчас у клуба слишком раздутая обойма
Российский тренер Алексей Стрепетов высказался о переизбытке футболистов в санкт-петербургском "Зените".
Фото: официальный сайт "Зенита"