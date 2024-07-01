"Местами "Локомотив" показывал симпатичный футбол в прошлом сезоне. У команды был хороший потенциал, учитывая большое количество молодых игроков. Странно, что этим летом из "Локомотива" массово уходят игроки, в том числе и лидеры. Немного страшно за железнодорожников перед началом нового сезона. Состав-то хоть наберут?" - сказал Мостовой.
В это летнее трансферное окно "Локомотив" покинул лучший ассистент прошлого сезона Максим Глушенков. 24-летний нападающий пополнил состав петербургского "Зенита". Сегодня, 1 июля, стало известно, что "железнодорожники" не смогли сохранить другого лидера команды атакующего полузащитника Антона Миранчука. Гендиректор московского клуба Владимир Леонченко заявил, что клуб предложил максимально возможный контракт, но футболист от него отказался.
В прошедшем сезоне Глушенков сыграл в 38 матчах во всех турнирах, в которых забил восемь голов и сделал 21 голевую передачу. В рамках РПЛ нападающий отдал 16 результативных пасов и стал лучшим ассистентом, повторив рекорд бывшего зенитовца Халка. Антон Миранчук принял участия в 38 играх за "железнодорожников", отметился восемью голами и семью голевыми передачами. В сезоне 2023-24 "Локомотив" занял четвёртое место в Российской Премьер-Лиге, набрав 53 очка.
Источник: "РБ Спорт"
Мостовой: немного страшно за "Локомотив" перед началом нового сезона. Состав-то хоть наберут?
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал уход лидеров московского "Локомотива" в летнее трансферное окно.
Фото: РИА Новости