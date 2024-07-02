"Классно, что мы победили. Хорошая игра, которая очень важна для подготовки к Суперкубку и к предстоящему сезону. "Сочи" - отличная команда, у них хороший тренер. Надеюсь, в следующем сезоне они вернутся в РПЛ", - цитирует Кассьерру Metaratings
"Зенит" разгромил "Сочи" (5:2) в рамках Летнего Кубка РПЛ, в котором также принимают участие сербская "Црвена Звезда" и аргентинский "Атлетико Тальерес". Лучший бомбардир прошлого сезона Матео Кассьерра оформил дубль.
"Сочи" занял последнее место в турнирной таблице РПЛ в сезоне 2023/24 и вылетел в Первую лигу. В активе команды был 24 очка в 30-ти встречах - на 6 меньше, чем у сохранившего прописку в Премьер-лиге через стыковые матчи "Пари НН". Главный тренер "Сочи" Роберт Морено, работавший ранее во главе сборной Испании, продлил контракт с клубом и будет руководить "Сочи" в будущем сезоне.
Первый официальный матч сезона 2024/25 "Зенит" сыграет против "Краснодара" - матч за Суперкубок России между чемпионом и серебряным призером прошлого чемпионата страны состоится 13-го июля. 1-й тур РПЛ запланирован на 19-21 июня. "Зенит" сыграет на выезде с "Крыльями Советов".
Кассьерра: "Сочи" - отличная команда. Надеюсь, в следующем сезоне они вернутся в РПЛ
Форвард "Зенита" Матео Кассьерра высказался о важности товарищеского матча с "Сочи" (5:2) в рамках подготовки к будущему сезону РПЛ.
Фото: официальный сайт "Зенита"