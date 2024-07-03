"У Бакаева точно нет будущего в "Зените". А Изидор специально остался в Петербурге, занимался с тренером. Но вышел - ему не хватает ажурной техники. Он же забивал, когда играл за "Локомотив". Но "Зениту" надо всё время взламывать чужую оборону, а у Изидора длинные ноги, широкий шаг. Вот Кордоба умеет мелким шагом бежать, а длинноногим в такой игре трудно", - цитирует Орлова "Чемпионат".
Зелимхан Бакаев перебрался в санкт-петербургский "Зенит" из московского "Спартака" в статусе свободного агента летом 2022-го года. Прошлый сезон Бакаев провел в клубе "Аль-Вахда" из ОАЭ, где провел 19 матчей в чемпионате страны и записал на свой счет 1+3 по системе гол+пас.
Французский нападающий Вильсон Изидор выступает за "Зенит" с лета прошлого года. 23-летний форвард был арендован у московского "Локомотива", а ближе к концу прошлого сезона сине-бело-голубые выкупили права на футболиста за 4 миллиона евро. Сообщается, однако, что Изидор может не задержаться в "Зените". В услугах игрока, по данным СМИ, заинтересован французский "Брест".
Орлов: Изидору не хватает ажурной техники, а у Бакаева точно нет будущего в "Зените"
Футбольный комментатор Геннадий Орлов оценил перспективы полузащитника Зелимхана Бакаева и форварда Вильсона Изидора в "Зените".
Фото: официальный сайт "Зенита"