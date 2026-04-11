Агент Самошникова высказался о состоянии здоровья защитника "Спартака"

- Уверен, Илья еще сыграет в этом сезоне. У него была непростая травма, он много пропустил, а чемпионат требует хорошей подготовки в связи с высоким уровнем интенсивности.
Поэтому сейчас Илья набирает форму, ему нужно еще чуть-чуть времени, чтобы набрать кондиции и начать бороться за место в составе, - цитирует агента "СЭ".
Напомним, что Илья Самошников перешел в московский "Спартак" из столичного "Локомотива" в летнее трансферное окно за 3,7 миллионов евро и заключил контракт до конца июня 2028 года.
В текущем сезоне защитник провел за красно-белых во всех турнирах пять матчей и записал на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего футболиста в 2,5 миллионов евро.
По итогам 23 сыгранных туров столичный клуб располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 41 набранным баллом в своем активе. В 24 туре РПЛ красно-белые сыграют на выезде с "Ростовом".