Мартынович: правда не понимаю хейт в адрес Соболева - он хороший нападающий

- Я правда не понимаю, почему в его сторону сыпется столько хейта и негатива. Хороший нападающий.
Много в чемпионате России нападающих, которые 100 голов забили? Мне кажется, это серьёзное достижение, и Саша большой молодец, - цитирует Мартыновича "Чемпионат".
В нынешнем сезоне Александр Соболев провел за петербургский "Зенит" во всех турнирах 31 матч и записал на свой счет десять забитых мячей и три результативные передачи. Также в текущем сезоне форвард забил сотый мяч за карьеру и вошел в "Клуб Григория Федотова".
По итогам 23 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 51 набранным баллом в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на одно очко.