Мартынович: правда не понимаю хейт в адрес Соболева - он хороший нападающий

Экс-защитник "Краснодара" Александр Мартынович высказался об игре форварда "Зенита" Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Мартыновича, он не понимает за что хейтят Соболева, ведь он - хороший нападающий и большой молодец.

- Я правда не понимаю, почему в его сторону сыпется столько хейта и негатива. Хороший нападающий.

Много в чемпионате России нападающих, которые 100 голов забили? Мне кажется, это серьёзное достижение, и Саша большой молодец, - цитирует Мартыновича "Чемпионат".

В нынешнем сезоне Александр Соболев провел за петербургский "Зенит" во всех турнирах 31 матч и записал на свой счет десять забитых мячей и три результативные передачи. Также в текущем сезоне форвард забил сотый мяч за карьеру и вошел в "Клуб Григория Федотова".

По итогам 23 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 51 набранным баллом в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на одно очко.

