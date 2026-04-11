"Балтика" в концовке упустила победу над "Пари НН"

В матче 24-го тура чемпионата России "Балтика" дома принимала "Пари НН".

Фото: ФК "Балтика"

Команды выдали результативную встречу, в которой инициатива переходила от одной стороны к другой. Гости открыли счёт, однако калининградцы сумели переломить ход игры и выйти вперёд. Уже в компенсированное время нижегородцы восстановили равновесие. Итоговый счёт - 2:2.



После этого тура "Балтика" набрала 44 очка и идёт четвёртой. "Пари НН", имея 21 балл, располагается в зоне стыковых матчей.



Чемпионат России. 24 тур



Голы: Чивич, 48, М. Петров, 85 (пен) - Сефас, 8, Карич, 90.



"Балтика": Кукушкин, Варатынов, Андраде, Бевеев, Филин, Беликов, И. Петров (Йенне, 46, Ковалёв, 70), Титков, Манелов (Чивич, 46, Рядно, 58), М. Петров, Хиль (Ласерда, 36).



"Пари НН": Медведев, Александров, Коледин, Фаринья (Кирш, 65), Карич, Шнапцев (Кастильо, 86), Сарфо, Сефас (Урванцев, 46), Вешнер Тичич (Смелов, 89), Бальбоа (Грулёв, 86), Олусегун.



Предупреждения: Сефас, 23, Шнапцев, 37, Андраде, 90.

