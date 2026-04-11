Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
2 - 2 2 2
АхматЗавершен
Рубин
0 - 0 0 0
ОренбургЗавершен
Балтика
2 - 2 2 2
Нижний НовгородЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Чайка
1 - 4 1 4
ЕнисейЗавершен
Черноморец
1 - 2 1 2
Спартак КостромаЗавершен
Челябинск
2 - 2 2 2
СКА-ХабаровскЗавершен

"Балтика" в концовке упустила победу над "Пари НН"

В матче 24-го тура чемпионата России "Балтика" дома принимала "Пари НН".
Фото: ФК "Балтика"
Команды выдали результативную встречу, в которой инициатива переходила от одной стороны к другой. Гости открыли счёт, однако калининградцы сумели переломить ход игры и выйти вперёд. Уже в компенсированное время нижегородцы восстановили равновесие. Итоговый счёт - 2:2.

После этого тура "Балтика" набрала 44 очка и идёт четвёртой. "Пари НН", имея 21 балл, располагается в зоне стыковых матчей.

Чемпионат России. 24 тур

Голы: Чивич, 48, М. Петров, 85 (пен) - Сефас, 8, Карич, 90.

"Балтика": Кукушкин, Варатынов, Андраде, Бевеев, Филин, Беликов, И. Петров (Йенне, 46, Ковалёв, 70), Титков, Манелов (Чивич, 46, Рядно, 58), М. Петров, Хиль (Ласерда, 36).

"Пари НН": Медведев, Александров, Коледин, Фаринья (Кирш, 65), Карич, Шнапцев (Кастильо, 86), Сарфо, Сефас (Урванцев, 46), Вешнер Тичич (Смелов, 89), Бальбоа (Грулёв, 86), Олусегун.

Предупреждения: Сефас, 23, Шнапцев, 37, Андраде, 90.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится