"Не буду сейчас обсуждать. Дзюба - супер игрок. Мы в хороших отношения. Миранчука я тоже уважаю. Но я не готов отвечать, пригодился бы нам Дзюба. Так можно обсуждать каждого свободного агента", - цитирует Николича "Чемпионат".
С нового сезона главным тренером московского ЦСКА будет экс-наставник "Локомотива" Марко Николич. Нападающий Артем Дзюба и полузащитник Антон Миранчук покинули "Локомотив" в летнее трансферное окно на правах свободного агента.
Напомним, в летнее трансферное окно состав ЦСКА пополнили уже два футболиста. Из кипрского "Ариса" был за 1.5 миллиона евро приобретен нападающий Артем Шуманский. На правах свободного агента в московский клуб перешел экс-защитник "Зенита" Данил Круговой.
Николич: пригодился бы Дзюба ЦСКА? Так можно каждого свободного агента обсуждать
Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался о возможном появлении форварда Артема Дзюбы в команде.
Фото: "Чемпионат"