- Пока не могу сказать. Вопрос открыт. Поговорю с тренером, посмотрю, какие варианты будут, — от этого уже будем отталкиваться с руководством клуба. Пока никаких разговоров на эту тему не было — я работаю, показываю на поле, что могу на данный момент. Трансферное окно закрывается только через два месяца, поэтому время еще есть.
Даниил Лесовой, выступающий на позиции левого флангового нападающего, минувший сезон провел на правах аренды в израильском клубе "Маккаби" Хайфа. Контракт 26-летнего игрока с московским "Динамо" рассчитан до конца июня 2026 года. За команду из Хайфы вингер принял участие в 9 матчах, провел на поле всего 278 минут и не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает Лесового в 1,5 миллиона евро.
За "Динамо" форвард провел всего 72 игры, в которых забил 5 голов и отдал 11 голевых передач.
Источник: "Известия"
Лесовой - о будущем в "Динамо": вопрос открыт, время еще есть
Вингер московского "Динамо" Даниил Лесовой рассказал о своем будущем.
Фото: ФК "Динамо"