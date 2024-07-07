"В прошлом сезоне команды показали, что могут бороться с "Зенитом" вплоть до последнего тура. В предстоящем чемпионате "Зенит" будет фаворитом. В год столетия клуб доведёт сезон до логического завершения, то есть чемпионства", - сказал Погребняк.
В прошлом сезоне "Зенит" в шестой раз подряд стал чемпионом России, набрав 57 очков и опередив конкурентов всего на один балл. Перед последним туром петербуржцы шли вторыми, отставая от московского "Динамо" на два очка. В решающей игре команда Сергея Семака одержала победу над "Ростовом" (2:1). Динамовцы уступили "Краснодару" (0:1) и в итоге довольствовались бронзовыми медалями, второе место заняли "быки".
В сезоне 2024-25 петербуржцы отметят круглую дату - 100 лет со дня образования клуба. Перед началом нового сезона "Зенит" укрепился четырьмя российскими игроками: голкипером Евгением Латышонком, нападающими Максимом Глушенковым, а также двумя защитниками Юрием Горшковым и Сергеем Волковым.
Источник: Metaratings
Погребняк: в год столетия "Зенит" доведёт сезон до чемпионства
Бывший нападающий "Зенита" Павел Погребняк оценил шансы сине-бело-голубых завоевать очередное чемпионство в предстоящем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"