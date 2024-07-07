Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Крылья Советов
6 - 0 6 0
СоколЗавершен
Спартак
1 - 0 1 0
УфаЗавершен
Рубин
3 - 1 3 1
ЕнисейЗавершен
Нижний Новгород
1 - 0 1 0
Нови ПазарЗавершен
ЦСКА
3 - 0 3 0
ПартизанЗавершен

Погребняк: в год столетия "Зенит" доведёт сезон до чемпионства

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший нападающий "Зенита" Павел Погребняк оценил шансы сине-бело-голубых завоевать очередное чемпионство в предстоящем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"В прошлом сезоне команды показали, что могут бороться с "Зенитом" вплоть до последнего тура. В предстоящем чемпионате "Зенит" будет фаворитом. В год столетия клуб доведёт сезон до логического завершения, то есть чемпионства", - сказал Погребняк.

В прошлом сезоне "Зенит" в шестой раз подряд стал чемпионом России, набрав 57 очков и опередив конкурентов всего на один балл. Перед последним туром петербуржцы шли вторыми, отставая от московского "Динамо" на два очка. В решающей игре команда Сергея Семака одержала победу над "Ростовом" (2:1). Динамовцы уступили "Краснодару" (0:1) и в итоге довольствовались бронзовыми медалями, второе место заняли "быки".

В сезоне 2024-25 петербуржцы отметят круглую дату - 100 лет со дня образования клуба. Перед началом нового сезона "Зенит" укрепился четырьмя российскими игроками: голкипером Евгением Латышонком, нападающими Максимом Глушенковым, а также двумя защитниками Юрием Горшковым и Сергеем Волковым.

Источник: Metaratings

Павел Погребняк Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • -5
  • Не нравится