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Агент Саравии - о том, почему игрок выбрал "Ростов": ему очень понравилась инфраструктура клуба и тренерский состав

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Футбольный агент Маурисио Мачадо, представляющий интересы игрока "Ростова" Родриго Саравии, рассказал, почему его клиент сделал выбор в пользу ростовского клуба.
Фото: ФК "Ростов"
"Саравия принял решение перейти в "Ростов", потому что ему очень понравилась инфраструктура клуба и тренерский состав клуба", - цитирует слова агента Sport24.

Напомним, что несколькими днями ранее пресс-служба "Ростова" объявила о переходе Родриго Саравии. Детали трансфера клубом не уточнялись.

Последние два сезона опорный полузащитник выступал за аргентинскую "Химнасию Ла-Плата" на правах аренды, в составе которой провел 33 матча и забил 1 гол. Ранее он выступал за такие клубы как "Пеньяроль", в составе которого стал обладателем Суперкубок Уругвая, и "Расинг".

Следующий сезон Российской Премьер-Лиги "Ростов" начнет домашним матчем против ЦСКА. Встреча пройдет 20 июня и начнется в 20:30 по московскому времени.

Родриго Саравия Ростов Российские трансферы
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