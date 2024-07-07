"Саравия принял решение перейти в "Ростов", потому что ему очень понравилась инфраструктура клуба и тренерский состав клуба", - цитирует слова агента Sport24.
Напомним, что несколькими днями ранее пресс-служба "Ростова" объявила о переходе Родриго Саравии. Детали трансфера клубом не уточнялись.
Последние два сезона опорный полузащитник выступал за аргентинскую "Химнасию Ла-Плата" на правах аренды, в составе которой провел 33 матча и забил 1 гол. Ранее он выступал за такие клубы как "Пеньяроль", в составе которого стал обладателем Суперкубок Уругвая, и "Расинг".
Следующий сезон Российской Премьер-Лиги "Ростов" начнет домашним матчем против ЦСКА. Встреча пройдет 20 июня и начнется в 20:30 по московскому времени.
Агент Саравии - о том, почему игрок выбрал "Ростов": ему очень понравилась инфраструктура клуба и тренерский состав
Футбольный агент Маурисио Мачадо, представляющий интересы игрока "Ростова" Родриго Саравии, рассказал, почему его клиент сделал выбор в пользу ростовского клуба.
Фото: ФК "Ростов"