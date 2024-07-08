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Нападающий ЦСКА Мусаев: хочу быть похожим на Криштиану Роналду

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Форвард московского ЦСКА Тамерлан Мусаев рассказал, на кого хочет быть похож.
Фото: Чемпионат.com
"Кумиром для меня был Неймар, но в детстве хотел футболку Тотти. А похожим хочу быть на Криштиану – у него всегда есть голод к победам", - цитирует Мусаева "Чемпионат".

Тамерлан Мусаев, играющий на позиции центрального нападающего, перешел в московский ЦСКА минувшей зимой. На счету 22-летнего форварда 5+3 по системе гол плюс пас за "армейцев" в 12 матчах РПЛ. Также он отметился одним забитым мячом в пяти играх минувшего розыгрыша Кубка России.

Тамерлан Мусаев ЦСКА Криштиану Роналду Неймар
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