Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Галатасарай
20:45
ЛиверпульНе начат
Ньюкасл
23:00
БарселонаНе начат
Атлетико
23:00
ТоттенхэмНе начат
Аталанта
23:00
БаварияНе начат

Товарищеский матч между "Зенитом" и "Сьоном" в марте не состоится - источник

"Зенит" и "Сьон" не сыграют в мартовскую паузу.
Фото: ФК "Зенит"
По данным источника, товарищеский матч между петербургским "Зенитом" и швейцарским "Сьоном", который должен был пройти в Катаре в марте во время международной паузы на игры сборных, не состоится.

Сообщается, что причиной отмены встречи стали события на Ближнем Востоке, которые помешали организовать игру в запланированные сроки. Однако клубы намерены обсудить возможные альтернативы, включая другие места и даты в календаре.

"Зенит" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 20 сыгранных туров и отстает от первой строчки на один балл.

Источник: Sport24

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится