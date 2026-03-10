Канчельскис высказался о возможном вызове в сборную России игрока "МЮ"

Бывший игрок "МЮ" Андей Канчельскис отреагировал на возможный вызов в сборную России вингера молодежной команды манкунианцев Амира Ибрагимова.

Фото: сборная России

"Если он приедет, посмотрим, какой он талант. Надо оценить его состояние. Потому что просто факт, что Амир - футболист "Манчестера", не означает, что он должен играть в сборной. Я не видел ни разу его игры", - сказал Канчельскис.