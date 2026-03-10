Канчельскис высказался о возможном вызове в сборную России игрока "МЮ"

"Если он приедет, посмотрим, какой он талант. Надо оценить его состояние. Потому что просто факт, что Амир - футболист "Манчестера", не означает, что он должен играть в сборной. Я не видел ни разу его игры", - сказал Канчельскис.
Ранее сегодня, 10 марта, пресс-служба сборной России опубликовала видеоролик с анонсом состава национальной команды на мартовские сборы. На видео есть отсылка на возможный вызов 17-летнего крайнего нападающего Амира Ибрагимова, играющего за молодежку "Манчестер Юнайтед".
Ибрагимов родился в Дагестане и перебрался в Англию в 2019 году. В системе "МЮ" вингер находится с 2021 года. Ранее он выступал за сборные Англии U-15 и U-16.
Источник: "СЭ"