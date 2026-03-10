Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Галатасарай
20:45
ЛиверпульНе начат
Ньюкасл
23:00
БарселонаНе начат
Атлетико
23:00
ТоттенхэмНе начат
Аталанта
23:00
БаварияНе начат

"Смотреть невыносимо". Дзюба раскритиковал игру "Зенита"

Бывший нападающий "Зенита" Артем Дзюба ответил на вопрос, станет ли клуб в этом сезоне чемпионом.
Фото: ФК "Зенит"
"Не знаю… "Зенит" очень плохо играет - прям безобразно. Все в России кулуарно говорят, что когда они выигрывают 2:1 и перестраиваются в восемь защитников, делают навалы - на это смотреть невыносимо", - цитирует Дзюбу "РБ Спорт".

В нынешнем сезоне "Зенит" одержал 12 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 2 поражение по итогам 20 сыгранных туров Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые набрали 42 очка и располагаются на втором месте в турнирной таблице. От лидирующего "Краснодара" петербуржцев отделяет один балл. До конца чемпоината России 2025/2026 команде Сергея Семака осталось провести 10 матчей.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • +4
  • Не нравится