Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Галатасарай
20:45
ЛиверпульНе начат
Ньюкасл
23:00
БарселонаНе начат
Атлетико
23:00
ТоттенхэмНе начат
Аталанта
23:00
БаварияНе начат

"Мы все смотрим за его игрой в Европе". Сергеев - о бывшем вингере "Динамо"

Форвард "Динамо" Иван Сергеев высказался об уходе в турецкий "Кайсериспор" вингера Дениса Макарова.
Фото: ФК "Кайсериспор"
"Дай Бог, чтобы у него все получилось в Европе. Мы все смотрим за его игрой, переживаем. Кто-то из ребят смотрел трансляцию его дебютного матча", - цитирует Сергеева Metaratings.

Денис Макаров, играющий на позиции крайнего флангового нападающего покинул московское "Динамо" в минувшее трансферное окно и подписал контракт до конца этого сезона с "Кайсериспором".

В составе турецкой команды российский вингер принял участие в 4 матчах, в которых провел на поле 222 минуты и получил две желтые карточки.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится