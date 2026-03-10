"Мы все смотрим за его игрой в Европе". Сергеев - о бывшем вингере "Динамо"

"Дай Бог, чтобы у него все получилось в Европе. Мы все смотрим за его игрой, переживаем. Кто-то из ребят смотрел трансляцию его дебютного матча", - цитирует Сергеева Metaratings.
Денис Макаров, играющий на позиции крайнего флангового нападающего покинул московское "Динамо" в минувшее трансферное окно и подписал контракт до конца этого сезона с "Кайсериспором".
В составе турецкой команды российский вингер принял участие в 4 матчах, в которых провел на поле 222 минуты и получил две желтые карточки.