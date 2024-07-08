"Мы договорились с "Химками" о переходе Веры. Сегодня он уже должен был пройти медосмотр, все уже оформлено. По результатам медосмотра игрок и его новая команда придут к соглашению", - цитирует Еремякина Sport24.
Ранее сообщалось, что подмосковные "Химки" заплатят "Оренбургу" за трансфер Лукаса Веры один миллион евро, аргентинец подпишет контракт с клубом по схеме "2+1". В завершившемся сезоне Лукас Вера провёл за оренбуржцев во всех турнирах 30 матчей и отметился одним забитым мячом и пятью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего аргентинца в 3 миллиона евро.
По итогам сезона-2023/2024 команда Давида Деограсии заняла 12-е место в турнирной таблице российского чемпионата, подмосковные "Химки" расположились на первой строчке в турнирной таблице Первой лиги и получили право на участие в следующем сезоне РПЛ.
В "Оренбурге" сообщили о договорённости по переходу Лукаса Веры в "Химки"
Президент "Оренбурга" Василий Еремякин сообщил, что полузащитник Лукас Вера в ближайшее время перейдёт в "Химки".
Фото: ФК "Оренбург"