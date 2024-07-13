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Даниил Денисов: "Спартак" может бороться и выигрывать у кого угодно

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Полузащитник "Спартака" Даниил Денисов считает, что команда может навязать борьбу "Зениту".
Фото: ФК "Спартак"
"Может ли этот состав "Спартака" бороться с "Зенитом"? "Спартак" может бороться и выигрывать у кого угодно", - цитирует Денисова "Матч ТВ".

По итогам сезона-2023/2024 московский "Спартак" занял пятое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30-ти встречах 50 очков, петербургский "Зенит" стал чемпионом России в шестой раз кряду, набрав 57 очков.

В первом туре РПЛ сезона-2024/2025 красно-белые сыграют на выезде с "Оренбургом", а подопечные Сергея Семака отправятся в Самару, где сыграют с "Крыльями Советов".

Спартак Даниил Денисов
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