"Может ли этот состав "Спартака" бороться с "Зенитом"? "Спартак" может бороться и выигрывать у кого угодно", - цитирует Денисова "Матч ТВ".
По итогам сезона-2023/2024 московский "Спартак" занял пятое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30-ти встречах 50 очков, петербургский "Зенит" стал чемпионом России в шестой раз кряду, набрав 57 очков.
В первом туре РПЛ сезона-2024/2025 красно-белые сыграют на выезде с "Оренбургом", а подопечные Сергея Семака отправятся в Самару, где сыграют с "Крыльями Советов".
Даниил Денисов: "Спартак" может бороться и выигрывать у кого угодно
Фото: ФК "Спартак"