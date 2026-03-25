Агент защитника "Зенита" Дивеева назвал сроки возвращения игрока после болезни

"У Игоря есть последствия после ОРВИ. Он будет готов к следующим матчам "Зенита". Конечно, он сможет восстановиться к следующей игре с "Крыльями Советов".
Насколько я знаю, осложнений со здоровьем у Игоря не было. Просто пропускает матчи за сборную России", - сказал агент.
Центральный защитник "Зенита" Игорь Дивеев пропустил из-за простуды первый тайм матча 21-го тура РПЛ против "Спартака" (2:0), однако вышел на замену в самом начале второго тайма. Также игрок выходил в стартовом составе на кубковую встречу с махачкалинским "Динамо" (1:0) и в 22-м туре чемпионата против "Динамо" (3:1), в которых провел на поле по 90 минут без учета дополнительного времени.
