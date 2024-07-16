"Тренерский штаб определился с первым номером в воротах? Нет. Мы будем разговаривать на неделе во время подготовки к игре с "Факелом", - цитирует Личку "Матч ТВ".
Напомним, в это летнее трансферное окно московское "Динамо" подписало контракт с вратарем Андреем Луневым. В связи с истечением срока контракта столичную команду покинул голкипер Антон Шунин.
Новый сезон российской Премьер-лиги начнется в ближайшую субботу, 20 июля. В рамках 1-го тура бело-голубые примут на своем поле воронежский "Факел".
Тренерский штаб "Динамо" пока не определился с первым номером команды
Главный тренер "Динамо" Марцел Личка рассказал, что основной вратарь команды пока не определен.
Фото: ФК "Динамо"