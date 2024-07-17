"Слово "учиться" не совсем подходит. Но курс прохожу. Надеюсь, в сентябре-октябре будет бумажка о тренерском образовании. Если дадут. А для предложений открыт всегда. Просто помните: люди живут не 150 лет. Время летит быстро! Поэтому работодателям стоит спешить", приводит слова Мостового "СЭ".
Александр Мостовой карьеру профессионального футболиста в 2005 году. После этого он неоднократно утверждал, что хочет и готов стать тренером футбольного клуба (в частности, московского "Спартака"). Однако документы для обучения по специальной программе экс-капитан сборной России подал в академию Российского футбольного союза только в мае 2023 года.
Мостовой: осенью будет бумажка о тренерском образовании, работодателям стоит спешить
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал о своём будущем на тренерском поприще.
Фото: "РИА Новости"