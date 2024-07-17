Мостовой: осенью будет бумажка о тренерском образовании, работодателям стоит спешить

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал о своём будущем на тренерском поприще.
Фото: "РИА Новости"
"Слово "учиться" не совсем подходит. Но курс прохожу. Надеюсь, в сентябре-октябре будет бумажка о тренерском образовании. Если дадут. А для предложений открыт всегда. Просто помните: люди живут не 150 лет. Время летит быстро! Поэтому работодателям стоит спешить", приводит слова Мостового "СЭ".

Александр Мостовой карьеру профессионального футболиста в 2005 году. После этого он неоднократно утверждал, что хочет и готов стать тренером футбольного клуба (в частности, московского "Спартака"). Однако документы для обучения по специальной программе экс-капитан сборной России подал в академию Российского футбольного союза только в мае 2023 года.

Александр Мостовой
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится