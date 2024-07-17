"Он сначала не приезжал на сбор, прислал справку, что у него ковид. Мы сказали ему, что не будем платить зарплату. Поэтому его ковид прошел за два дня. Но после сборов в Санкт-Петербурге игрок исчез, не полетел с командой в Екатеринбург на матч против "Урала". В итоге оказалось, что он в Стамбуле. Вчера вечером мне пришлось впервые выступить на египетском телевидение и рассказать про поведение футболиста и агента", - цитирует Орлова "СЭ".
Яхья Аттьят-Алла перешёл в "Сочи" из марокканского "Видад" зимой 2024 года за 500 тысяч евро. Защитник провёл за южан во всех турнирах 11 матчей и отметился одним забитым мячом и тремя голевыми передачами. Рыночная стоимость 29-летнего игрока, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 2,2 миллионов евро, контракт защитника с клубом рассчитан до конца сезона-2025/2026.
По итогам сезона-2023/2024 команда Роберта Морено вылетела из РПЛ в Первую лигу, заняв последнее место в турнирной таблице российского чемпионата. В первом туре Первой лиги сезона-2024/2025 южане уступили на выезде екатеринбургскому "Урал" со счётом 0:2.
В "Сочи" рассказали, что защитник Аттьят-Алла сбежал из расположения клуба, так как хочет перейти в "Аль-Ахли"
Заместитель генерального директора по развитию "Сочи" Андрей Орлов высказался о возможном уходе защитника Яхья Аттьят-Аллы.
Фото: ФК "Сочи"