"Я, конечно, не эксперт, но могу выразить своё мнение. На тот момент у "Спартака" были очень качественные легионеры и очень хорошая атмосфера в команде. Не было каких-то шаек-леек, как сейчас. Команда была единым целым вне зависимости от того, иностранцы это или русские ребята. Все были равны, и это давало большой плюс команде", - высказался Кутин.
В последний раз московский "Спартак" завоевывал золотые медали чемпионата России 7 лет назад, в сезоне-2016/17. Тогда красно-белых возглавлял итальянский тренер Массимо Каррера. До этого московский клуб праздновал чемпионство в 2001 году. В прошлом сезоне спартаковцы заняли пятое место, набрав по итогам 30 туров 50 очков.
В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги команду тренирует сербский специалист Деян Станкович. Официальный дебют серба состоится в это воскресенье, 21 июля. "Спартак" в первом туре сыграет в гостях с "Оренбургом", встреча начнется в 17:30 по московскому времени. Напомним, в сезоне-2023/24 красно-белые не смогли забить в Оренбурге, матч завершился безголевой ничьей 0:0.
Источник: "Чемпионат"
Кутин: у чемпионского "Спартака" была хорошая атмосфера. Не было каких-то шаек-леек, как сейчас
Бывший крайний защитник "Спартака-2" Денис Кутин сравнил нынешнее положение красно-белых с командой, которая выиграла чемпионат России в 2017 году.
Фото: ФК "Армавир"