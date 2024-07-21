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Кутин: у чемпионского "Спартака" была хорошая атмосфера. Не было каких-то шаек-леек, как сейчас

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Бывший крайний защитник "Спартака-2" Денис Кутин сравнил нынешнее положение красно-белых с командой, которая выиграла чемпионат России в 2017 году.
Фото: ФК "Армавир"
"Я, конечно, не эксперт, но могу выразить своё мнение. На тот момент у "Спартака" были очень качественные легионеры и очень хорошая атмосфера в команде. Не было каких-то шаек-леек, как сейчас. Команда была единым целым вне зависимости от того, иностранцы это или русские ребята. Все были равны, и это давало большой плюс команде", - высказался Кутин.

В последний раз московский "Спартак" завоевывал золотые медали чемпионата России 7 лет назад, в сезоне-2016/17. Тогда красно-белых возглавлял итальянский тренер Массимо Каррера. До этого московский клуб праздновал чемпионство в 2001 году. В прошлом сезоне спартаковцы заняли пятое место, набрав по итогам 30 туров 50 очков.

В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги команду тренирует сербский специалист Деян Станкович. Официальный дебют серба состоится в это воскресенье, 21 июля. "Спартак" в первом туре сыграет в гостях с "Оренбургом", встреча начнется в 17:30 по московскому времени. Напомним, в сезоне-2023/24 красно-белые не смогли забить в Оренбурге, матч завершился безголевой ничьей 0:0.

Источник: "Чемпионат"

Спартак Денис Кутин
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